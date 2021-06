Marsala: Stefania Auci presenta “L’inverno dei leoni” nell’Atrio comunale

Si terrà domani, 8 giugno, nell’Atrio del Palazzo Comunale, con inizio alle ore 18.30, la presentazione de ‘L’inverno dei leoni’ (Casa Editrice Nord 2021), il nuovo, attesissimo, volume di Stefania Auci, romanzo che conclude “La saga dei Florio” dopo ‘I leoni di Sicilia’, caso editoriale internazionale, in corso di traduzione in 32 Paesi, 35 edizioni e oltre 650.000 mila copie vendute solo in Italia, più di 100 settimane in classifica.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ e dalla Libreria Mondadori, si avvale del patrocinio del Comune di Marsala e del Rotary Club Marsala Lilibeo-Isole Egadi.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città Stefania Auci – dicono il sindaco, Massimo Grillo, e l’assessore alla Cultura, Antonella Coppola – si tratta di un’ottima ripartenza dopo un lungo periodo di restrizioni anche al settore culturale. La Città di Marsala, legata alla storia dei Florio, festeggerà assieme all’autrice un successo editoriale senza precedenti”.