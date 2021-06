I Bersaglieri Brigata “Aosta” chiudono la formazione con 3.200 studenti della Provincia. VIDEO

In occasione della chiusura dell’anno scolastico 2020/21 si è svolta ieri una videoconferenza di orientamento dell’Esercito Italiano con l’Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino” di Marsala diretto dalla dirigente Antonella Maria Coppola.

Per l’occasione, il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, accompagnato dall’On. Caterina Licatini in visita istituzionale, ha salutato gli studenti della provincia di Trapani.

Ai saluti in modalità virtuale presente anche Tiziana Catenazzo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani e il Colonnello Alberto Nola, Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri.

Il ciclo di videoconferenze scolastiche di orientamento e informazione a favore degli studenti della provincia di Trapani, condotto sotto l’egida del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, ha visto il personale specializzato dell’Infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri interessare con 28 videoconferenze circa 3200 studenti, 55 istituti d’istruzione superiore e 273 classi quinte, coprendo quasi il 95% del territorio scolastico trapanese (isola di Pantelleria compresa).

Gli studenti coinvolti nell’iniziativa sono stati informati sulle proposte formative post-diploma e sulle prospettive di carriera dei volontari in ferma prefissata; inoltre, hanno ricevuto chiarimenti sui concorsi per accedere ai diversi ruoli del servizio permanente e alla frequenza di Accademia Militare e Scuole e per la formazione di Ufficiali e Sottufficiali.