La CIU nomina l’avvocato Giancarlo Pocorobba Commissario Regionale Sicilia

L’avvocato Giancarlo Pocorobba è il nuovo Commissario della Confederazione Italiana delle Professioni Intellettuali per la Regione Sicilia. Altro prestigioso incarico, quindi, per il professionista trapanese, che rappresenterà gli interessi delle professioni intellettuali nell’intera regione. “Ringrazio la Confederazione nella persona del Presidente nazionale, Dott.ssa Gabriella Ancora”.

Si tratta, indubbiamente, di una grande soddisfazione alla quale dedicherò tutto me stesso. Si apre una nuova pagina del sindacalismo in Sicilia e la CIU – membro dei più importanti tavoli istituzionali italiani ed europei, come il CNEL e la CESE a Bruxelles – che mi onoro di rappresentare, saprà fare la sua parte”.

La CIU è l’esempio di aggregazione sociale più avanzato in Italia, che rappresenta gli interessi dei Quadri, Dirigenti, Professionisti, Ricercatori, Consulenti, ed elevate professionalità in generale svolte sia in forma subordinata, che autonoma, di “microimpresa” o in forma societaria con le “Cooperative del Sapere”.

L’obiettivo che si pone è quello di diffondere la cultura delle “sinergie professionali” ovvero l’azione combinata di differenti professionalità che potenzia il risultato rispetto a quello che individualmente si otterrebbe.