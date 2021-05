Trapani riparte: sopralluoghi al porto in vista del rilancio

Domani, mercoledì 26 maggio, prima della conferenza stampa prevista a Palazzo d’Alì alle ore 12, è tempo di sopralluoghi nella zona del porto. Alle 9:30, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida unitamente al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, si recherà presso il nuovo terminal aliscafi per fare il punto sui lavori in banchina e della nuova stazione marittima nonché del progetto relativo all’escavazione dei fondali. Successivamente, ci si recherà presso il nuovo mercato del pesce di via C. Colombo e si discuterà anche della futura destinazione del vecchio mercato oggi in uso. Prima di recarsi al Palazzo Comunale, prevista una tappa in piazza Vittime della Motonave Maria Stella e via Catulo Lutazio per discutere dell’idea di riqualificazione dell’area in chiave artistico-culturale. Infine, simbolica “consegna” al Comune di Trapani della spiaggetta di Piazzetta del Tramonto.

«L’intesa con l’Autorita di Sistema Portuale con il Presidente Pasqualino Monti ed il nostro consigliere di riferimento Avv. Nicola Adragna – dichiara il Sindaco Tranchida -, procede senza intoppi. Sulla rivalorizzazione del porto trapanese, stiamo bruciando decenni di ritardo ed oggi l’appeal imprenditoriale dello stesso con l’avvento dell’area ZES ed i relativi benefici conseguiti è decisamente superiore al passato».