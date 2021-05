Erice: solidarietà al volontario Humanitas aggredito all’Hub vaccinale trapanese

«L’aggressione subita ieri da un volontario dell’associazione P.A. Humanitas impegnato nelle operazioni di accoglienza dei cittadini in attesa di vaccinazione è un fatto deplorevole e da condannare». La sindaca di Erice, Daniela Toscano, e l’assessore con delega alla Protezione Civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco, commentano così l’episodio accaduto ieri all’hub vaccinale di contrada Cipponeri, a Trapani.

«Purtroppo non ci si rende mai conto abbastanza del lodevole, generoso e gratuito servizio pubblico che offrono le associazioni di Protezione Civile – aggiungono sindaca e assessore -. Sarebbe scorretto non ricordare, ad esempio, quanto sia stato prezioso, forse indispensabile, il supporto fornito durante la fase pandemica, soprattutto quella più complicata. I nostri volontari, infatti, hanno portato sostegno e conforto alla fascia più debole e sensibile della nostra comunità. Lo hanno fatto con disinteressato spirito di servizio e nonostante i rischi, mettendo a disposizione energie e tempo che avrebbero potuto dedicare alle proprie famiglie».

«Per questi motivi, episodi di odio ed intolleranza come quello accaduto ieri appaiono ancora più fuori luogo e gratuiti – aggiungono -. Nel sottolineare la solidarietà nei confronti del volontario aggredito e dell’associazione Humanitas che tanto si adopera anche nel territorio ericino, con l’auspicio che episodi come questo non si verifichino più, invitiamo i nostri volontari a non demoralizzarsi e, anzi, a trarre nuove e solide motivazioni da mettere in campo a favore dei più fragili».