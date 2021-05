Sicilia in zona gialla: tutto ciò che c’è da sapere

Da oggi la Sicilia torna in zona gialla. Lo ha disposto la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che di fatto lascia solo la Valle d’Aosta in arancione e estende alle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) le misure già in vigore in tutto il resto d’Italia che già dal 12 maggio si trova in area gialla.

Di seguito, un sunto di tutto ciò che c’è da sapere sulle regole in vigore a partire da oggi in Sicilia.

Ristorazione

E’ consentita la consumazione al tavolo, ma soltanto all’aperto, dalle 5 alle 22. Dal 1° giugno sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 alle 18.

Musei e mostre

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Cinema, teatri e spettacoli dal vivo

Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Non è ancora consentita l’apertura delle discoteche o delle sale da ballo.

Attività motoria e sportiva

E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento. L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune. Via libera, dunque, anche alle partite di calcetto, tanto attese da un gran numero di appassionati. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso. Di conseguenza, potranno riaprire le palestre.

Spostamenti

Non sarà più necessario uscire muniti di autocertificazione per spostarsi da un qualsiasi Comune in zona gialla a un altro Comune che si trovi in zona gialla o bianca. L’unica limitazione resta quella oraria (fissata ancora alle 22).

Visite a parenti o amici

A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5 alle 22, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.