Amministrative, Conte “Occasione di collaborazione con Pd e Leu”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono realtà territoriali in cui ci sono perfette intese e proposte congiunte, altre in cui c’è intesa per il secondo turno, altre dove, invece, dobbiamo prendere atto che ci sono situazioni in cui non possiamo intervenire ora, ma l’importante è l’orizzonte. Chi pensa che il dialogo potesse subito portare a proposte congiunte non conosce la politica. Non c’è nessuna sfiducia, le amministrative sono domani. Abbiamo occasioni per collaborare e alle amministrative c’è l’occasione. Poi c’è l’orizzonte più ampio che porta alle politiche e a me interessa di più il percorso”. Così l’ex premier Giuseppe Conte all’assemblea nazionale di Articolo Uno, in merito alle amministrative e all’intesa con Pd e Leu. “Sono tre i punti da cui dobbiamo partire: fiducia tra i cittadini, all’interno della comunità, per respingere chi crea odio e violenza, l’identità che non è esclusione del diverso, ma senso di appartenenza ed ecologia integrale, che significa superare l’idea dell’ambiente come cosa distante. L’uomo non deve dissipare, non ci deve essere compromissione delle nostre risorse ambientali”, ha aggiunto.

