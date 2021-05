Coronavirus in Italia, contagi in costante calo. In Sicilia 573 nuovi casi

Continua la costante flessione dei casi di Coronavirus in Italia. In base all'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute sono 339.606 gli attuali positivi, con il dato dei guariti giornalieri (13.782) che si conferma quasi doppio rispetto a quello dei nuovi contagi (7.567), mentre i decessi sono stati 182. Sopra quota mille soltanto Lombardia (1.160) e Campania (1.118), mentre in Sicilia si registrano 573 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore, le guarigioni accertate nell'isola sono state 1.712, di conseguenza gli attuali positivi scendono a 18.009. I deceduti sono stati, invece 17, con il totale regionale dall'inizio della pandemia che sale a 5.650. Nelle nove province, i dati sono decisamente al ribasso rispetto alle scorse settimane: 169 a Catania, 140 a Palermo, 65 a Messina, 52 a Siracusa, 43 a Caltanissetta, 36 a Ragusa, 32 ad Agrigento, 25 a Trapani, 11 a Enna.