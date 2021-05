Le foto: per rivivere i ricordi più belli delle nozze

Il giorno del matrimonio è pieno di momenti ben scanditi, come un film ogni istante viene registrato e immortalato cosi che gli sposi possano riviverlo. Il fotografo spesso controlla le tempistiche di quella giornata e ne da un senso. E’ uno degli aspetti fondamentali del matrimonio, si comincia sempre con la casa dello sposo e successivamente si va dalla sposa per poi continuare in chiesa o al municipio, nei vari luoghi scelti per il book, per poi finire in sala. La chiamano “Fotografia di matrimonio” che molto banalmente è un genere di fotografia sociale praticata in occasione di uno sposalizio. È un particolare esercizio fotografico, molto codificato e realizzato da fotografi professionisti dei quali è l’attività principale. Questa specializzazione viene a volte denigrata per il suo lato “non artistico”. Mescola reportage, ritrattistica, composizione, padronanza dell’evento, personalizzazione e un know-how relativo ai professionisti del matrimonio . Ogni fotografo ha il proprio stile e ogni coppia sceglie quello che più li rappresenta. Anche la scelta del fotografo ha il proprio peso, non è scontata, ne può essere affrettata meglio se fatta con criterio basandosi su diversi aspetti. La prima cosa da considerare come sempre è il budget che si è disposti a spendere, successivamente si cerca il fotografo che abbia uno stile più incline ai propri gusti ed è bene far si che il fotografo conosca prima la coppia e instauri con loro un rapporto di fiducia, cosi che il giorno del matrimonio possa essere tutto più leggero superando l’imbarazzo da fotografia.

Grazie ai social oggi, ogni fotografo ha una propria vetrina sul web, prima di incontralo è facile individuarne lo stile che più lo caratterizza e sceglierlo sempre in base al tema dell’intero evento. Per un matrimonio in stile vintage retrò, è bene optare per foto in bianco e nero oltre all’eleganza fanno più atmosfera; anche se rimandano al passato, risultano essere sempre attuali. Le foto in bianco e nero mettono in risalto i soggetti e non quello che c’è attorno, i veri protagonisti che sono gli sposi in quella giornata. Come ogni professione e attività anche la fotografia si è evoluta, si è passati dalle foto di posa classiche alle foto spontanee, dalla luce ben controllata e foto ritoccate, alla naturalità dei soggetti. Oggi ci si può davvero sbizzarrire, basta fare la scelta giusta incline al proprio essere.

Oltre alla fotografia il giorno del matrimonio si gira un vero e proprio film, cosi il video che tutti conosciamo diventa l’emblema in grado di emozionare, è quello spettacolo che gli invitati aspettano di vedere durante il ricevimento poco prima della torta. Il video proiettato in sala riassume gli istanti principali vissuti in quella giornata e riesce sempre a far emozionare chi lo guarda, sposi compresi. Tra le tendenze di oggi oltre al classico video delle nozze, entra in scena anche il “video del pre-wedding” . I fotografi ormai lo vendono come pacchetto unico insieme al book e al video standard della giornata, può essere anche un modo del fotografo per studiare e conoscere i visi degli sposi. Il video del pre-wedding in realtà dovrebbe rappresentare il racconto della storia d’amore dei due futuri sposi visto che il video viene girato prima del matrimonio e spesso viene attaccato a quello di routine e proiettato insieme cosi da sembrare un racconto in toto e far risultare meno pesante il classico video delle nozze. Si consiglia pertanto di mettere in scena il vero incontro, dove la coppia si è conosciuta, com’è avvenuta la proposta di nozze, magari rivisitando gli stessi posti, cosi da risultare più veritiero e abbastanza personalizzato.

Non tutti però fanno questa scelta, ci sono ancora gli sposi tradizionalisti che optano sempre per l’essenziale. Raccontare le emozioni, la storia e l’amore che lega due sposi quel giorno non è un compito facile, un bravo fotografo deve saper cogliere il significato più profondo e trasmetterlo attraverso la fotografia, unico mezzo per rendere vivo negli sposi il ricordo di quel giorno tutte le volte che lo vedranno. Pertanto, è bene affidarsi ad un vero professionista.

Arianna Sanguedolce

