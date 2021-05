Coronavirus: in Italia +12.965, deceduti 226. In Sicilia mille casi ma più guariti

I nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 12.965, in calo rispetto a ieri quando erano stati 13.446, per un totale di 4.035.617

dall’inizio dell’epidemia. I morti sono 226, in calo rispetto ai 263 di ieri. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%).

Il numero degli attualmente positivi è di 430.542, in calo di 5.728 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 18.381 per un totale di 3.484.042 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.522 le persone ricoverate in terapia intensiva, 61 in meno rispetto a ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono 18.381.

In Sicilia invece, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.000 e il totale da inizio epidemia sale così a 209.487. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 27.029 (si contano anche quelli rapidi), è leggermente salito al 3,7% (3,1% ieri).

Attualmente positive sono 24.773 persone. Sono 10 nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 5.420.

I guariti ammontano invece a 179.294, 1.113 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.136 pazienti sono ricoverati con sintomi, 167 persone sono in terapia intensiva (+2).

Ecco i nuovi contagi in totale e i nuovi positivi nelle 9 province dell’isola:

Palermo: 64.866 (306), Catania: 53.325 (215), Messina: 24.506 (113), Siracusa: 14.741 (51), Trapani: 12.954 (50), Ragusa: 11.260 (1), Caltanissetta: 10.544 (24), Agrigento: 10.479 (75), Enna: 5.812 (26).