Marsala,”irrompe” in aula consiliare la questione relativa al centro covid

Consiglio comunale del 26 aprile: si inizia con le consuete comunicazioni. Il consigliere comunale Massimo Fernandez afferma che la pista ciclabile dello Stagnone non è stata ancora collaudata. Di pericolosità della pista parla anche Pino Ferrantelli che non è certo della realizzazione a norma di legge.

Flavio Coppola parla della conferenza dei servizi sulla realizzazione dei sottopassi.

Sulla pista ciclabile ha risposto l’assessore Arturo Galfano che ha detto che l’argomento è sotto osservazione dell’amministrazione per rimuovere le eventuali criticità.

Gabriele Di Pietra solleva il problema relativo all’ospedale Paolo Borsellino. “Si parla – ha detto il consigliere di maggioranza – del possibile smantellamento di reparti no covid per trasferirli altrove”. Subito dopo sulla questione del nosocomio marsalese si è registrato un lungo intervento del presidente Enzo Sturiano che sottolinea gli errori dell’Asp di Trapani che ha parlato di ridare dignità all’ospedale di Marsala. “Registriamo trasferimenti di interi reparti con grave danno per i cittadini di Marsala. Chiederemo con forza che in attesa della costruzione hospital covid, il Paolo Borsellino ritorni ad essere un ospedale a pieno regime. Non possiamo stare più in silenzio. Prepariamo un documento da sottoporre all’aula e decidiamo insieme quali in iniziative intraprendere”. Il presidente del consiglio lancia anche accuse di assenza alla deputazione regionale locale.

Sull’argomento sono intervenuti il consigliere Rino Passalacqua, che ha ribadito che è vergognoso che il presidente della regione Nello Musumeci tenga per se la delega della sanità. “Il sindaco di Marsala è caduto nel torpore sulla questione tace o è indietro”.

Di grandi criticità soprattutto del pronto soccorso ha parlato Leo Orlando: “Se non avremo risposte celeri io sono disposto ad azioni eclatanti. Occuperò l’aula ma sono disposto ad andare ad incatenarmi davanti all’ospedale”.

Pietro Cavasino ha parlato della targa danneggiata al parco delle partigiane.

E’ stato poi approvato all’unanimità il Regolamento sul Canone Unico. Appuntamento alla prossima seduta prevista del giovedì 29 Aprile.