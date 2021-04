Il manager marsalese Girolamo Orlando a Piazza Affari nel settore della Mediazione Creditizia

Il manager marsalese Girolamo Orlando, 44 anni – direttore della Rete di Premia Finance SpA, Società di Mediazione Creditizia neo-quotata in Borsa Italiana – vola… a Piazza Affari.

Il debutto ufficiale dell’Azienda è arrivato proprio in queste ore, con l’inserimento sul Segmento Professionale del mercato AIM Italia. Orlando occuperà un ruolo di prestigio in Premia Finance SpA, facendo parte del Consiglio d’Amministrazione in qualità di Consigliere.

“Per me è un grande onore rappresentare Marsala in questo nuovo percorso intrapreso dalla Società di cui faccio parte – dichiara Orlando –. Il settore della Mediazione Creditizia è in continua evoluzione ed essere quotati in Borsa Italiana, per una Società come la nostra, vuol dire incrementare ulteriormente la visibilità aziendale con l’intento di sviluppare in maniera sempre più radicata il nostro business sull’intero territorio nazionale”.