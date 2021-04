Oliver Stone a Favignana per il Festival Florio

Uno dei più grandi e impegnati registi viventi, l’americano Oliver Stone, sarà il principale protagonista del FestivalFlorio a Favignana. Il prossimo 16 giugno il pluripremiato autore di Platoon, Jfk, The Doors, Nato il 4 Luglio, Alexander, presenterà il suo libro autobiografico “Chasing the light” (Cercando la luce, editore La nave di Teseo), pubblicato lo scorso anno. Un ritratto spietato dell’America, di Hollywood e della nostra storia recente attraverso i ricordi di un intellettuale che con grande lucidità ha dedicato gran parte del proprio impegno cinematografico a ragionare sui protagonisti e le vicende che maggiormente hanno caratterizzato la storia recente.

Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia, il FestivalFlorio torna dunque con un evento di grande richiamo che si inserisce in un ricco calendario, allestito per l’ottava edizione della kermesse diretta da Giuseppe Scorzelli, che prevede numerose proposte tra musica e letteratura, in programma tra il 13 e il 20 giugno nei locali di Palazzo Florio e dello Stabilimento Florio.