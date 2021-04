Breve seduta del Consiglio di Marsala. Rinviata l’approvazione dei regolamenti del“Canone Unico” e dei “Beni Comuni”

Nuova seduta in videoconferenza quella di ieri 21 aprile del Consiglio comunale di Marsala. Il presidente Enzo Sturiano ha aperto i lavori esprimendo solidarietà al Comando della Polizia Municipale per il vile atto intimidatorio di lunedì scorso. Sulla stessa linea l’intervento di Rino Passalacqua, per il quale il grave fatto è un segno visibile di attacco al vivere civile.

Successivamente, il presidente Sturiano ha invitato l’Aula ad una riflessione sui due Regolamenti all’Odg – “Canone Unico” e “Beni Comuni”. – ritenendoli meritevoli di approfondimento prima della loro approvazione, in quanto collegati per taluni importanti aspetti che coinvolgono attività commerciali e associazionismo.

Sono seguiti gli interventi di PierGiorgio Giacalone (presidente Commissione Bilancio), Piero Cavasino (presidente Commissione Affari Generale) e del dirigente del settore finanze Filippo Angileri. Hanno dato il proprio contributo alla discussione anche i consiglieri Nicola Fici e Flavio Coppola, nonché il sindaco Massimo Grillo. Sui punti in discussione – alla luce degli interventi – il sindaco ritiene opportuno che si approfondiscano gli atti, congiuntamente da parte delle due Commissioni, per meglio deliberare nell’interesse della città “che vuole ripartire con tutto il suo tessuto economico e produttivo”.

Su invito del presidente Sturiano, ha espresso il suo pensiero anche il segretario generale Giacalone, chiarendo che non ci sono motivi ostativi per l’approvazione di entrambi gli atti. Tuttavia, in ragione degli interventi in Aula e delle motivazioni espresse dal sindaco sul punto dei “Beni Comuni”, il segretario ritiene che eventuali modifiche riguardanti aspetti economici incideranno anche sul punto “Canone Unico”, concludendo che i due Regolamenti sono quindi collegati.

Al termine della discussione, il presidente Enzo Sturiano ha invitato le Commissioni competenti a procedere celermente, comunicando altresì che convocherà dirigenti e tecnici per la definitiva trattazione degli atti nella seduta di lunedì prossimo, 26 Aprile (ore 16:30).

I lavori sono poi proseguiti con gli interventi di Rino Passalacqua (denuncia la disorganizzazione nel servizio all’utenza da parte del Poliambulatorio Asp di piazza Francesco Pizzo, con soggetti fragili che restano in fila per ore); Pino Ferrantelli (la pista ciclabile comporta disagi per i residenti, ha carenze tecniche e criticità, dubbi che siano stati soddisfatti tutti i requisiti progettuali); G. Di Pietra (ringrazia l’Amministrazione per la deliberazione sulla struttura organizzativa comunale che consentirà assunzioni tramite concorsi pubblici).

In videoconferenza anche il vice sindaco Paolo Ruggieri che, nel suo intervento conclusivo della seduta, ha prima condiviso quanto manifestato dal consigliere Passalacqua, aggiungendo di avere già allertato il comandante Menfi (che, in precedenza, aveva attivato la Protezione civile comunale) ma che, comunque, l’utenza andrebbe regolamentata dal Poliambulatorio stesso. Inoltre, nel ringraziare il consigliere Di Pietra, lo stesso vice sindaco – in merito alla delibera sul fabbisogno del personale – ha affermato di avere fatto il proprio dovere, impegnandosi assieme ai funzionari per raggiungere un traguardo che manca da decenni: bandire, in tempi ragionevolmente brevi, più concorsi per diverse categorie professionali.