Combine Serie D, tra gli indagati il Marsala Calcio

Una inchiesta fa tremare la Serie Dilettanti del Calcio italiano. Si parte con una partita che parrebbe falsata, ovvero Troina-Rotonda del Campionato 2020, in cui ci sono finite dentro nove partite della scorsa stagione. La Procura della Federazione Giuoco Calcio sta indagando su illecito sportivo che riguarda alcune squadre siciliane e calabresi, tra cui il Marsala Calcio.

Un gruppo di tesserati a vario titolo, circa 30 tra dirigenti, tecnici e calciatori, avrebbero falsato i risultati di alcune gare con il fine di guadagnare illecitamente con le scommesse o di guadagnare punti per la classifica. Si parla anche di false sviste sui giocatori Under da far scendere in campo per far vincere una delle due squadre.

Ad essere coinvolte sono le gare: Acireale-Troina, Corigliano-Troina, Troina-San Tommaso, Troina-Marina di Ragusa, Marsala-Troina, Licata-Corigliano e San Tommaso-Acireale disputatesi nella stagione 2019-20, la gara del primo illecito, Troina-Rotonda del 2018-2019, finita 1-0 ma poi persa a tavolino 3-0 dagli ennesi.

In una gara è coinvolto anche il Palermo, società che però non sarebbe oggetto dell’indagine, per la partita pareggiata 0-0 con la squadra di Troina, dove i rosanero sbagliarono due rigori.

L’inchiesta della Procura Federale parte dagli atti trasmessi dalla Procura di Enna, che sta agendo in maniera autonoma sulle squadre siciliane, chiedendo il rinvio a giudizio per 8 indagati, dopo le indagini iniziate in seguito alla scoperta di illeciti nella partita Troina-Rotonda.