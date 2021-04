Lega Giovani Marsala: “I veterinari esterni non intervengono per curare i cani perchè il comune non li ha pagati”

La Lega Giovani provincia di Trapani scrive sulla situazione del canile di Marsala. “Ciò che ci sta più a cuore è la salute primaria dei cani: non possiamo ancora stare a guardare, mentre vi sono cucciolate malate di gastroenterite e cani incidentati che hanno urgente bisogno di un ricovero presso veterinari esterni” dichiara Miriam Di Girolamo, coordinatore comunale della Lega Giovani Marsala – “ma questo viene negato perché i veterinari ancora lamentano il debito degli anni precedenti del Comune di Marsala, e i poveri animali vengono salvati solamente nel caso in cui è l’associazione stessa a farsi carico dei costi, altrimenti, come risultato da poche settimane, questo costa loro la vita”. “Auspichiamo” – concludono Riccardo Calascibetta e l’On. Filippo Maturi, rispettivamente coordinatore provinciale della Lega Giovani e responsabile nazionale del dipartimento benessere e protezione animale della Lega – “che la situazione dei pagamenti nei confronti dei veterinari si risolva quanto prima, altrimenti i cani incidentati o con patologie, che necessitano un urgente ricovero, continueranno a morire e soffrire a causa di vecchie questioni amministrative, di certo a loro non imputabili”. Condividi su: