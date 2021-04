Coronavirus a Marsala, Fratelli d’Italia chiede il lockdown fino al 25 aprile

Il circolo “Franca Buccellato” di Fratelli d’Italia ha inviato una serie di proposte al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, a proposito dell’emergenza sanitaria in città.

In particolare, si chiede l’implementazione della vaccinazione domiciliare per soggetti con difficoltà di deambulazione, anziani, soggetti fragili e vulnerabili. Si propone poi un lockdown cittadino fino al 25 aprile, tenendo aperti solo supermercati, farmacie e negozi di primissima necessità, mentre resterebbero chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, che proseguirebbero le attività scolastiche in Dad. Il circolo di Fratelli d’Italia propone inoltre serrati controlli, facilitati da un lockdown generale e chiede al sindaco di farsi promotore di un incontro con Asp e assessorato regionale alla sanità per condurre un monitoraggio chiaro e definitivo sulla situazione a Marsala, relativamente al numero di attuali contagi e alla situazione dei pazienti ospedalizzati.

“Ascoltando i cittadini – concludono i tesserati del partito di Giorgia Meloni – apprendiamo che con grande senso di responsabilità e solidarietà, gli stessi sono disposti ad un ultimo sacrificio, purchè risolutivo che permetta alla città di tornare alla normalità”. Fratelli d’Italia annuncia, inoltre, di voler suggerire prossimamente alcune iniziative economiche per la ripartenza.