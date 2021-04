Il Marsala Calcio lascia il Municipale, in campo a Paceco con la Sancataldese

Rivoluzione Marsala Calcio o involuzione? Fatto sta che la società azzurra che vive un momento molto difficile con l’Amministratore Unico Gharbi che a giorni ha dichiarato di dimettersi dalla carica, tornerà a giocare così come deciso dalla Lega. E lo farà non al Municipale “Nino Lombardo Angotta” – di cui giorni fa sempre Gharbi ha rimesso la gestione al Comune di Marsala – ma nello Stadio di Paceco, cambiando allenatori e mettendo in campo tanti giovanissimi.

Al termine della rifinitura mattutina di ieri, l’allenatore Sandro Ingargiola e il suo secondo Diego Renda hanno diramato la lista dei convocati per la partita Marsala-Sancataldese valevole per la prima giornata del Campionato Regionale di Eccellenza che si giocherà questo pomeriggio allo Stadio “G. Mancuso” di Paceco con calcio d’inizio alle ore 16 e a porte chiuse per normative anti-Covid.

I calciatori convocati sono i seguenti:

PORTIERI Furnari (2003), La Rosa (2004)

DIFENSORI Manneh, Meo (2003), Amato (2004), Jarju (2001), Lamia (2004), Sansica (2004), Pellegrino (2004)

CENTROCAMPISTI Paladino (2003), Laudicina (2003), Fofana, Ceesay, Vallone (2004), Giacinto (2004), Abbenante (2004), Sellitto (2004).

ATTACCANTI Arini (2002), Randazzo (2002), Genna (2003), York, Villa (2004), Forgia (2004)

Al seguito della squadra ci saranno il segretario Licari e il dirigente accompagnatore Cucchiara