PD Marsala: “Attivare solidarietà per bisognosi, chiediamo alla Giunta di donare indennità di mandato”

I tesserati e simpatizzanti del Partito Democratico di Marsala, hanno sottoscritto un documento rivolto all’Amministrazione comunale guidata da Massimo Grillo in merito al difficile periodo con la Città in zona rossa e con diverse difficoltà economiche. Così scrivono:

“Il periodo pandemico si protrae con incalcolabili difficoltà sociali, che purtroppo ricadono, sempre troppo spesso, sulle categorie fragili e sui più vulnerabili. Ai nostri concittadini in difficoltà, che dovrebbero avere la priorità delle attenzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si aggiungono gli esercenti commerciali, gli artigiani e i cosiddetti nuovi poveri, che necessitano di sostegno e aiuti concreti, soprattutto dalla classe politica che ha ricevuto in mandato la responsabilità del bene comune della collettività. Riscontriamo sempre maggiori disagi di famiglie che hanno bisogno di beni di prima necessità, di assistenza, di vicinanza materiale e psicologica.

Chiediamo che l’Amministrazione, la Giunta comunale, si attivino per mettere a punto con urgenza misure concrete di sostegno economico, attingendo a dei fondi o creandone altri, anche attraverso la donazione delle proprie indennità di mandato, come fatto dalla precedente amministrazione, per chi ci chiede aiuto e per chi, per pudore e riservatezza, non lo fa. Interi nuclei familiari in isolamento per COVID non hanno alcun sostegno, nessuno che tenda loro la mano, e ci chiedono aiuto, ci chiedono vicinanza, presenza.

Chiediamo che l’amministrazione si adoperi, coinvolgendo chiunque voglia impegnarsi nel sociale, predisponendo nuovamente, come lo scorso anno, sinergie e reti di solidarietà per far sentire i nostri concittadini in difficoltà meno soli nell’affrontare il disagio che ormai da troppo tempo viviamo. La fiducia nelle istituzioni, fortemente erosa a causa delle grottesche notizie di manipolazione dei dati dei deceduti COVID che ci lasciano sgomenti e delusi, può essere rinnovata solo attraverso un concreto e sincero impegno di chi quella fiducia l’ha ricevuta per assolvere ad un compito nobile e gravoso: la tutela del cittadino e della comunità”.

I sottoscritti tesserati e simpatizzanti PD

Accardi Salvatore

Alagna Luana

Angi Antonino

Angileri Filippo

Alloro Fabrizio

Biondo Nino

Bua Vincenza

Conigliaro Beatrice

De Vita Giancarlo

De Vita Massimo

Di Girolamo Franco

Di Girolamo Vincenzo

Ferreri Calogero

Giacalone Claudio

Giacalone Gaspare

La Fata Rosaria

Licari Agostino

Licari Linda

Napoli Antonella

Pantaleo Nina

Paladino Antonino

Parrinello Marco

Passalacqua Tonino

Pellegrino Lucia

Piccione Aurelia

Piccione Luca

Pizzo Gloria

Pulizzi Matteo

Rallo Angelo

Rosas Luciano

Ruggieri Clara

Ruggeri Rosalba

Tranchida Francesco

Tumbarello Laura