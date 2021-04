Cresce l’attesa dei genitori di Denise Pipitone: “Siamo cautamente speranzosi”

Cresce l’attesa per la famiglia di Denise Pipitone, che attende con comprensibile ansia l’esito dell’esame del Dna di Olesya Rostova, la ragazza russa che nei giorni scorsi aveva raccontato in una trasmissione televisiva di essere alla ricerca della propria famiglia d’origine. Il responso si saprà soltanto nella giornata di lunedì 5 aprile, in diretta tv. Questo il post pubblicato ieri sui social da Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori della bimba scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo: “Anche se non condividiamo le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti”.

I genitori di Denise sono stati oggi ospiti di Barbara D’Urso su Canale 5: “La storia di questa ragazza ci ha colpito perché è simile alla nostra Denise, per cui speriamo si possa giungere presto a una soluzione definitiva. Tutto ciò è molto stancante. Siamo e rimaniamo veramente cauti, ci speriamo tanto però allo stesso tempo non vogliamo illuderci. Ringraziamo tutti di cuore per la vicinanza e per questa forte voglia di positività per una risoluzione del caso”.

In quasi 17 anni sono state numerose le segnalazioni riguardanti bambine e, successivamente ragazze, che in qualche modo potevano ricollegarsi alla storia di Denise. Purtroppo, finora, nessuna di queste ha consentito a Piera Maggio e Piero Pulizzi di poter riabbracciare la figlia scomparsa.