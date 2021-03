Giochi. Osservatorio Luiss-ipsos: 4 mln giocatori nel canale illegale

(DIRE) Roma, 31 mar. – Nasce il progetto sul settore del Gioco,

nell’ambito dell’Osservatorio sui mercati regolati, realizzato in

collaborazione da Luiss Business School e Ipsos. La pandemia e le

relative restrizioni hanno colpito non solo il sistema sanitario,

ma anche molti settori produttivi del nostro tessuto economico.

Senza precedenti e’ la crisi che sta attraversando il comparto

del gioco legale, rivelatosi negli ultimi anni un asse portante

delle finanze del nostro Paese (11,4 miliardi all’erario nel 2019

contro un gettito stimato di 6,7 miliardi di euro nel 2020, con

una contrazione del 41%).

A seguito della chiusura dei punti fisici si e’ registrato un significativo crollo del gioco in presenza (-41%). Lo dice una ricerca della Luiss Business School.

Prima dell’emergenza economico-sanitaria l’industria del gioco

legale, infatti, aveva un valore di spesa pari a 19,4 miliardi di

euro (dati 2019) che nel 2020 si e’ ridotto di ben il 33%. Si

osserva, parallelamente, un naturale incremento della fruizione online ma anche dei canali illegali.



Per queste ragioni, Luiss Business School e Ipsos analizzeranno

congiuntamente le evoluzioni del mondo del gioco legale grazie

all’avvio del progetto di ricerca sul settore del gioco

(nell’ambito dell’osservatorio sui mercati regolati), con

l’obiettivo di fornire supporto scientifico ai decisori pubblici,

all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle societa’

concessionarie di gioco pubblico, agli operatori della filiera,

agli stakeholder della societa’ civile.



“L’obiettivo del progetto e’ di agevolare sempre piu’ uno

sviluppo sostenibile del comparto dei giochi, fornendo sostegno

alle migliaia di lavoratori ed esercenti e sostenendo la rete

distributiva che e’ presidio di legalita’ – ha dichiarato il

Presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, proseguendo – Questi temi

sono nell’interesse comune del settore pubblico e dei suoi

concessionari, nel breve, medio e lungo termine”.



Le prime stime della ricerca fanno temere che l’aumento del

mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di

giocatori, non tutti pienamente consapevoli di questa scelta.

Raffaele Oriani, Professore Ordinario di Finanza Aziendale

dell’Universita’ Luiss, ha aggiunto che “per salvaguardare un

mercato essenziale per la nostra economia – strumento di

contrasto a fenomeni di illegalita’ ed evasione fiscale – e’

necessario aggiornare la regolamentazione del gioco legale,

rendendolo piu’ funzionale al contrasto di potenziali rischi per

gli utenti”.