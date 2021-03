Un caso di scabbia all’ospedale di Castelvetrano, uomo in isolamento

Non bastava il Covid a destare preoccupazione, che all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, i sanitari si sono ritrovati a gestire un’altra situazione sanitaria alquanto critica.

Un anziano è giunta in Pronto Soccorso nelle scorse ore. I medici dopo un primo controllo hanno verificato che il suo problema è la scabbia. Anche in questo caso sono scattate le procedure di sicurezza: l’uomo si trova isolato in una stanza presso l’Area d’emergenza dell’ospedale, in attesa di essere trasferito presso il Reparto di malattie infettive dell’ospedale Policlinico di Palermo, unico per il bacino Palermo-Trapani a non essere stato convertito in reparto Covid.