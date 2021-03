Tamponi in drive in per il “Sirtori” di Marsala, si attivano Usca e Comune

Si sono svolti oggi i tamponi in drive in per la popolazione dell’Istituto Comprensivo del “Sirtori” di Marsala, in cui nei giorni scorsi si sono verificati diversi casi di Covid-19.

Fino a questo settimana i plessi “Pestalozzi” e “Livatino” sono rimasti chiusi ma da lunedì si tornerà a scuola, in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi effettuati grazie alla collaborazione con l’Asp locale, in particolare con l’Usca – Unità Speciali di Continuità Assistenziale – e con il Comune di Marsala che ha messo a disposizione l’Autoparco comunale di Ponte Fiumarella delle postazione, affinchè l’USCAS (Unità scolastica), potesse effettuare i test sulla popolazione scolastica del “Sirtori”.

Per tutta la mattinata di oggi, tamponi per i plessi Sirtori (sede principale), Pestalozzi, Livatino, Morante, San Leonardo.

Ringraziando le autorità sanitarie e le istituzioni locali, la preside Katia Tumbarello sulla pagina Facebook della scuola (QUI), in attesa degli esiti dei tamponi (va ricordato che in caso di tampone rapido positivo bisogna effettuare il molecolare come “controprova”) ha dichiarato: “Ringrazio calorosamente tutti coloro i quali hanno mostrato alto senso civico e senso di appartenenza alla scuola che rimane un luogo di tutti, il luogo privilegiato per insegnare ed imparare attraverso l’esempio. Lunedì le attività riprenderanno con maggiore consapevolezza e attenzione minuziosa al protocollo sanitario che va osservato ovunque e non solo all’interno dei vani scolastici. L’impegno e lo sforzo di oggi e dei giorni precedenti, soprattutto degli alunni isolati in dad, è reso vano se altri continuano ad assumere comportamenti irresponsabili che creano disagi a tutti“.