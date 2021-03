Reina (M5S): “Demolire un immobile pericolante sulla via Dante Alighieri”

L’attivista del M5S Vito Reina, chiede all’Amministrazione comunale di Marsala, di procedere con urgenza – a tutela della pubblica e privata incolumità – ai lavori di demolizione o messa in sicurezza dell’immobile pericolante e diroccato, ubicato in via Dante Alighieri all’altezza del numero civico 28, interposto tra un centro di revisioni auto e l’adiacente edicola.

“Nella certezza, attestata anche da tanti cittadini dell’esistenza da tempo del fabbricato abbandonato e diruto, e del cui stato di abbandono sono stati certamente resi partecipi eventuali proprietari, l’Amministrazione nel frattempo procederà a tutela della pubblica e privata incolumità alla demolizione, per poi procedere al recupero delle spese nei confronti di chi non ha mai adempiuto, così restituendo libertà di transito agli abitanti del luogo. Concludo, affermando che il Testo Unico degli Enti locali, nell’articolo Art. 54, comma 4 – D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000, stabilisce che tra i poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo, vi è anche quella di porre in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.