Covid-19 e vaccino sono stati gli argomenti affrontati da Sergio Abrignani con gli studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. Professore ordinario di immunologia e patologia generale all’Università di Milano e direttore dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Invernizzi”, Abrignani è intervenuto in video conferenza all’iniziativa, riservata ai ragazzi che frequentano l’orientamento biomedico dell’indirizzo scienze applicate.

Il docente di origini marsalesi è tornato a definire il Covid come un “virus estremamente pericoloso”, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica, che grazie all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha consentito di arrivare ai vaccini in meno di un anno. “Fossimo stati ai tempi del Cov 1- ha sottolineato Abrignani – sarebbero serviti almeno 2-3 anni”.

Nel corso del suo intervento, l’immunologo si è anche soffermato sul fenomeno delle varianti, che sta destando molta preoccupazione e che è stato oggetto di diverse domande da parte degli studenti del Liceo. Pur evidenziando che il Covid sia tutto sommato un virus che muta poco (“dieci volte meno dell’influenza e molto meno dell’Hiv”), il docente ha spiegato che ci troviamo di fronte a una proliferazione di varianti alla luce dell’alta quantità virale in circolazione e della risposta immunitaria non sufficiente. Proprio per questo, risulta quantomai importante una vaccinazione a tappeto da effettuare in tempi brevi in modo da non dare spazio a nuove varianti.

Dopo la relazione si è sviluppato un dibattito durante il quale il professore ha approfondito con i ragazzi gli aspetti virali e immunologici della attuale pandemia.