Zona arancione in Sicilia, nessun effetto sulla scuola in presenza

Nessuna conseguenza sull’attività scolastica in seguito al nuovo decreto che il governo Draghi ha varato per contenere il contagio da Coronavirus sul territorio nazionale. Lo confermano anche il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore all’istruzione Lagalla, al di là del passaggio della Sicilia da zona gialla ad arancione, previsto a partire da lunedì.

«Non determina alcuna variazione dell’attuale assetto organizzativo – sottolinea Lagalla -. Resta ovviamente sospesa l’attività didattica in presenza nei Comuni individuati come zona rossa o dove tra contagi e popolazione venga superato il rapporto 250:100.000. Prosegue il monitoraggio sanitario della popolazione scolastica e la vaccinazione del personale docente e non docente».