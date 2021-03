Marsala Gym Lab vola nelle gare ufficiali. L’atleta Irene Catania nel Campionato A 2

La ginnastica artistica di Marsala Gym Lab di Simona Galfano, Desiré D’Aguanno e Gilda Tortorici fa unplain di medaglie. La giovane ginnasta Irene Catania (classe 2008) allenata dalla Tecnica Federale Tortorici, grazie alla collaborazione con la società catanese Ionica Gym si aggiudica un posto in squadra per disputare il Campionato di Serie A2.

Tre le prove di regular season previste, due delle quali, consentiranno l’accesso alla Final Six del 16 maggio a Napoli che aggiudicherà i tanto ambiti tre posti per la promozione in A1. La squadra sicula composta da Caterina Vitale (capitano), Sharon Anfuso, Giulia Cavallaro, Giulia Bruno, Paola Bernardini, Aurora Speciale e Irene Catania, porta in alto la trinacria e con una gara lineare ottiene il punteggio di 144.600 che la piazza in terza posizione alle spalle della Ginnastica Romana (p. 146.950) e della Ginnastica Pavese (p. 146.150).

“Per noi è un onore far parte di una grande squadra come la Ionica Gym – dice Gilda Tortorici – perché ci dimostra che il lavoro che stiamo facendo va nella direzione giusta. Grazie a Angela Marchese e Mario Lupo che ci danno lo stimolo di crescita. Per Irene il posto in squadra è motivo di orgoglio ed un’opportunità per instaurare importanti amicizie”.

Inoltre, domenica 7 marzo a Messina ben due squadre della Marsala Gym Lab, una composta dalle allieve Alessia Bernardone, Miriam Cusenza e Viola Nizza (punti 160.250) e l’altra dalle Junior e Senior Clara Angi, Martina Casano, Erica Lamia e Sofia Parisi (punti 161.750), portano a casa ben due primi posti nella prima prova del Campionato a squadre Serie D Silver LB.

“Dopo lo scotto dello scorso anno, abbiamo pianificato e programmato diversamente l’attività Silver – riferiscono le tecniche societarie D’Aguanno e Galfano – al fine di riuscire a consolidare e perfezionare i programmi tecnici e dobbiamo dire che le previsioni sono state più che confermate. È stato per noi un grande risultato poter constatare l’elevato livello tecnico delle nostre ginnaste ma anche la capacità esecutiva del loro programma. Ci complimentiamo soprattutto con la piccola Alessia Bernardone, alla sua prima gara federale”.

Per la Serie A2 la seconda prova si terrà a Siena il prossimo 27 marzo, mentre per la Serie D il 28 marzo. Ma non si fermano qui gli appuntamenti per la Asd Marsala Gym Lab: domenica 14 marzo a Capo D’Orlando, Serena Catania, vice campionessa italiana L1 2019 e terzo posto italiano L2 2020, disputerà la seconda prova del Campionato Regionale Gold L3.