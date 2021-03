Uil Trapani: “Birgi, vaccino anti Covid per gli operatori aeroportuali”

“E’ necessario vaccinare al più presto tutti i lavoratori aeroportuali in servizio allo scalo di Trapani Birgi”. A rivolgere il suo appello all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani è il segretario generale Uil Trasporti Trapani Giuseppe Tumbarello.

“Non si comprende il motivo per cui – afferma – gli operatori dell’aeroporto trapanese non solo non sono stati vaccinati, ma non si sa nemmeno quando sia in programma la loro vaccinazione. Mi rivolgo all’Asp di Trapani affinché si faccia portavoce presso l’assessorato regionale alla Sanità siciliano per calendarizzare la vaccinazione anti Covid-19 di questa categoria di lavoratori. In un aeroporto, nonostante i voli ridotti e le misure di contenimento del contagio, il fattore di rischio esiste comunque a causa della circolazione dei passeggeri, considerato che oggi ci troviamo anche a fronteggiare le varianti del virus”.

E conclude: “Mi auguro che questo mio appello possa avere una risposta celere, così come possa essere celere il piano vaccinale in Sicilia e nel resto della penisola”.