Incendio a Favignana, Giangrasso (PD): “Si attivi presidio dei Vigili del Fuoco alle Egadi”

Un imprenditore locale favignanese ha subito le conseguenze di un incendio divampato all’interno della propria attività per cause ancora da accertare, che hanno creato panico e preoccupazione nel pomeriggio di lunedì scorso (leggi la notizia QUI). Presente il sindaco, che con le Forze dell’ordine Carabinieri, Polizia Municipale, autobotti comunali e Protezione Civile hanno evitato il peggio. Sul tema è intervenuto il Vice Segretario del PD delle Egadi, Pietro Giangrasso.

“Da anni la politica e la società civile hanno avanzato richieste insistenti per la creazione di un distaccamento sul territorio delle Isole Egadi, purtroppo a causa anche dell’incuria da parte della politica che ha governato queste isole negli ultimi anni, non è mai stata realizzato un presidio permanente, lasciando il nostro territorio abbandonato – afferma l’esponente dem dell’isola -. Lanciamo un accorato appello al sindaco Francesco Forgione affinché si attivi e insista con il Ministerio dell’Interno per l’istituzione di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco nelle Egadi, la nostra comunità non può continuare a pagare per una mancanza di un presidio di sicurezza di vitale importanza. A nome mio e di tutta la comunità del Partito Democratico delle Isole Egadi, esprimo il ringraziamento a tutte le autorità, dipendenti comunali, i volontari e i cittadini che sono intervenuti per spegnere l’incendio”.