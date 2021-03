Stili di vita e alimentazione, studenti del Liceo Ruggieri a confronto con Airc e una ricercatrice dell’Università di Catania

Il giorno 5 marzo presso il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala in collegamento telematico, si è tenuta una conferenza sul tema “Corretti stili di vita e alimentazione”. Erano presenti la dottoressa Maria Vania del comitato AIRC Sicilia e la consigliera regionale e delegata per Marsala, professoressa Clara Ruggieri, che hanno illustrato le attività dell’AIRC nel sostegno alla Ricerca sul cancro. Grazie alla collaborazione dell’AIRC Sicilia, alcune classi seconde e quarte dell’istituto hanno avuto l’opportunità di incontrare la dottoressa Ernestina De Francesco, ricercatrice di Patologia clinica presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania. In particolare, per le classi seconde (B, C, D, F) il tema rientra a pieno titolo nel percorso di Educazione civica riguardante l’Educazione alla salute. Per gli alunni delle classi IVG e quarte D e E di Scienze Applicate, invece, l’incontro si inserisce nell’ambito del potenziamento dell’orientamento biomedico.

Argomenti di discussione sono stati la formazione dei tumori, le mutazioni geniche e la prevenzione delle forme tumorali attraverso la realizzazione di buone pratiche. La relatrice si è soprattutto soffermata sugli alimenti che, secondo diversi studi medici, possono influenzare la comparsa di tumori e sulla correlazione tra obesità, scorretta alimentazione e tumori. La discussione è proseguita con la trattazione di altri fattori che possono provocare l’insorgenza di tumori, come l’abuso di alcool e la dipendenza dal fumo e delle loro conseguenze per la salute. Infine, sono stati esaminati alcuni stili di vita definiti “vincenti” nel limitare l’insorgenza di un tumore, non ultimo l’abitudine a fare attività fisica, anche moderata. Parecchi sono stati gli interventi da parte degli allievi che hanno condiviso i temi della prevenzione e dell’importanza della ricerca oncologica, grazie anche alla testimonianza dei volontari dell’AIRC.