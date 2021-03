Una discarica a cielo aperto tra Ciancio e Sant’Onofrio

Il territorio di Marsala continua ad essere oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti.

Come abbiamo più volte raccontato, sia in centro che nelle periferie si aggiungono ogni giorno nuove segnalazioni da parte dei cittadini più responsabili e maggiormente sensibili alla tematica ambientale. L’ultima, giunta alla nostra redazione, arriva da un gruppo di ragazzi di contrada Ciavolotto che hanno inoltrato una serie di fotografie che testimoniano un degrado evidente, immortalando copertoni di gomma, sacchi neri colmi di rifiuti indifferenziati, vasi, scatoloni, giochi per bambini dismessi e persino una bombola da gas. Tra le varie immagini, ne spicca una in particolare, che ritrae scarti da attività di macellazione di animali, indebitamente smaltiti verso la vallata in cui, un tempo, scorreva un torrente.

La segnalazione, nello specifico, riguarda la zona retrostante l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, tra le contrade Sant’Onofrio e Ciancio, a poche decine di metri dal luogo in cui fu ritrovato il cadavere di Nicoletta Indelicato. L’area, purtroppo, si è trasformata negli ultimi anni in un’autentica discarica a cielo aperto, nonostante le numerose segnalazioni effettuate dai cittadini e dagli organi di stampa.