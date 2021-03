“Marsala per le Donne 2021”: l’8 marzo un’iniziativa al Parco delle Partigiane

Un gruppo di cittadine e di cittadini si riunirà a Marsala, per un momento di riflessione in programma lunedì 8 marzo, in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna”. L’iniziativa, denominata “Marsala per le Donne 2021”, si terrà presso il “Parco delle Partigiane Marsalesi”, presso il Lungomare Boeo, a partire dalle ore 16. Si parlerà delle donne impegnate nei vari settori della vita civile e che nel corso della loro esistenza hanno lasciato tracce importanti per le generazioni successive sul fronte scientifico, umanistico e socio-politico.

“Donne della storia passata e del presente – spiegano gli organizzatori – che con le loro azioni hanno permesso l’avanzamento della società, l’ampliamento delle prospettive, l’unità trasversale delle lotte per i diritti. Racconteremo le vite di cinque donne le cui storie hanno ispirato intere generazioni, e attraverso il loro ricordo renderemo omaggio anche a tutte le donne che hanno lottato e a quelle donne che ancora oggi, in una epoca buia della nostra storia connotata da profonde spinte regressive, stanno lottando collettivamente per la difesa dei diritti di tutte e di tutti”.

L’evento prevede la lettura delle biografie di queste donne, e un dibattito aperti a tutti i partecipanti. L’iniziativa si svolgerà nell’arco complessivo di due ore, all’aperto e nel rispetto delle normative anti-contagio, con particolare attenzione al distanziamento sociale, all’uso delle mascherine e ai prodotti igienizzanti.