Piano Rifiuti, Lo Curto (Udc): “Bene parere positivo del Cga in risposta a grilli parlanti”

“Il parere positivo e definitivo del Consiglio di Giustizia Amministrativa sul Piano Rifiuti della Sicilia mette fine alla ridda di voci e versi su cui menagrami, cornacchie e grilli parlanti avevano puntato per far naufragare un atto che è non solo legittimo ma anche fondamentale per la gestione dell’intero settore dei rifiuti nella nostra regione“. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“Passo dopo passo, ogni tassello va al suo posto e certifica il buon lavoro svolto dall’Assessorato all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità durante la gestione Pierobon – afferma la Lo Curto -. Siamo estremamente soddisfatti per il risultato raggiunto e riteniamo che sia il miglior viatico per la nuova assessora Daniela Baglieri che si è insediata in questi giorni. Sul Piano Rifiuti le opposizioni hanno fatto una narrazione faziosa che per i toni e i modi, talvolta, è sembrata anche tendenziosa e finalizzata a mantenere lo status quo. Grazie al lavoro che come partito ci siamo intestati avendo la responsabilità della delega ai Rifiuti nel governo Musumeci sono stati fatti passi in avanti importantissimi che pongono la Sicilia in una condizione ideale per uscire dalle secche in cui era finita a causa del malgoverno nel settore. Quello del Cga – dice infine la deputata marsalese – è solo l’ultima nota positiva che si aggiunge all’apprezzamento diffuso sul lavoro svolto dall’assessore Pierobon che in Commissione Ambiente ha puntualmente riferito e rassicurato sul corretto iter del Piano, oggi certificato in modo incontrovertibile dal parere della giustizia amministrativa”.