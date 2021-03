Al Parco di Salinella ennesimo intervento di bonifica e pulizia

Ennesimo intervento, stamattina, al Parco di Salinella di Marsala. Gli operatori dell’Energetikambiente hanno ripulito diversi tratti vicino al mare, lungo i quali erano accatastati rifiuti di ogni genere. Una situazione di degrado cui si sono imbattuti diversi cittadini che, approfittando della bella giornata domenicale, passeggiavano lungo il litorale di Salinella.

“Io stesso ho avuto modo di verificare la situazione, provando enorme amarezza per tanta inciviltà – afferma l’assessore Michele Milazzo -. Ieri stesso, ho prontamente allertato l’Energetikambiente, già intervenuta nelle prime ore di stamattina. Su Salinella, comunque, l’Amministrazione intende coinvolgere anche i giovani volontari incontrati la scorsa settimana al Comune affinchè, assieme, si possa meglio vigilare e tutelare quella zona naturale”.

I giovani cui fa riferimento l’assessore sono gli stessi che ieri, ancora una volta, si sono distinti nel versante nord. Per oltre tre ore, in contrada Spagnola – con l’attrezzatura e l’assistenza dell’Energikambiente – i volontari ambientalisti, in maniera encomiabile, hanno ripulito tratti di costa raccogliendo diversi sacchi di spazzatura.