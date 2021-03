Marsala, volontari ripuliscono le spiagge

Fausto Lampasona, Giorgia Mezzapelle, Vito Fazio, Giuseppe Di Girolamo, Vito Mezzapelle, Michelangelo Struppa, Cosimo Giappone, Francesco Licari, Andrea Saladino, Paolo Lombardino, Giulio Vito, Andrea Troia e Daniele Marino.

Sono i giovani ambientalisti marsalesi che ieri 28 febbraio, come diffuso da un comunicato stampa del comune di Marsala, hanno messo il loro tempo libero a disposizione della città.

In maniera del tutto volontaria, si sono dati appuntamento in prossimità del Lido Signorino e, da qui, hanno ripulito dai rifiuti un ampio tratto di spiaggia spingendosi verso Sibiliana. L’Amministrazione comunale ne ha coordinato l’attività assieme all’Enegetikambiente che ha fornito ai giovani guanti e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo poi a trasporto e smaltimento della spazzatura.

“La scorsa settimana, assieme al sindaco Massimo Grillo abbiamo incontrato altri giovani ecologisti cui abbiamo rivolto il plauso della città, afferma l’assessore Milazzo. Adesso, mi fa piacere che sia stato seguito il nostro consiglio di programmare per tempo tali iniziative per meglio sostenere questa bella gioventù nella loro encomiabile attività”.

Altro intervento, sempre nella mattinata di ieri, anche nel versante nord. Alla Spagnola, sono stati i giovani dell’Associazione sportiva “Lupi di Mare”, capitanata da Ivan Pipitone“, a ripulire diversi siti con microdiscariche.