Marsala: il sindaco chiede un altro locale per i vaccini. Lunedì sopralluogo con l’Asp

La situazione che in questi giorni si trova ad attraversare l’ospedale di Marsala, con le lunghe code per la somministrazione dei vaccini e una gestione molto caotica, non è passata inosservata al sindaco Massimo Grillo. Il primo cittadino così è intervenuto sulla sua pagina Facebook:

“A Marsala, come nel resto della provincia, i dati sono migliorati e al momento sono in controtendenza rispetto al dato nazionale e della stessa Sicilia. Basti pensare che nella giornata di ieri registravamo “appena” 89 positivi. Così negli ultimi giorni, incoraggiati dalle belle giornate, è cresciuto in tutti noi il desiderio di tornare ad una vita quanto più normale possibile. E ho visto con piacere ristoranti e attività commerciali tornare ad essere frequentati dai marsalesi. Segno, questo, di speranza e di voglia di ripartire. Fatta questa premessa, non possiamo far finta che vada tutto bene. Nonostante il miglioramento dei dati, rimaniamo comunque nel bel mezzo di una pandemia e devo evidenziare che vi sono ancora comportamenti irresponsabili da parte di tante, troppe persone. Per questo, invito vivamente ad un supplemento di impegno per non vanificare i tanti sacrifici fin qui fatti. Gli esempi delle regioni che si apprestano a tornare in zona arancione dopo un breve periodo in zona gialla ci siano da monito: basta poco a determinare un focolaio e ritrovarci in situazioni più critiche”.

Dopo questa premessa, il sindaco si sofferma sulla vicenda del Covid Hospital di contrada Cardilla: “Anche per questo motivo, a seguito degli assembramenti verificatisi presso l’ospedale ‘Paolo Borsellino’ per effettuare il vaccino, ho sentito il Commissario dell’Asp di Trapani ed ho dato disponibilità di un altro locale con ampi spazi, ove dovesse rendersi necessario. Domani sarà programmato un sopralluogo”.

Bisogna capire adesso se la struttura possa essere idonea ma soprattutto capire quale sarà. Perchè la Regione Sicilia, secondo i parametri stabiliti dal Governo, ha predisposto 9 hub, ovvero centri vaccinali, uno per Provincia. Quello trapanese sarà in contrada Ciapponeri, un Centro che ospita immigrati e riconvertito per l’occasione perchè ha tutte le caratteristiche per ospitare un centro apposito.