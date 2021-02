Sicilia, al Pronto Soccorso per un malore non vuole sottoporsi alle norme anti-Covid e minaccia il medico

Una donna di 38 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato per minaccia aggravata ai danni di un medico del Pronto Soccorso. E’ accaduto al PS dell’ospedale di Corleone.

Alcuni giorni fa, poco dopo la mezzanotte, una donna si è recata al Pronto Soccorso in quanto colta da malore. Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, il medico di turno, prima di visitarla, ha attivato le procedure previste dalle normative anti-Covid. Ma la donna dopo qualche minuto di attesa, è andata in escandescenze, pretendendo di essere visitata immediatamente senza sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, né all’eventuale tampone rapido. Le spiegazioni del medico non sono servite a calmarla e la donna ha addirittura minacciato di morte il medico di guardia.

È così scattato l’allarme ed è giunta dopo pochi minuti una volante del Commissariato che, sentita la vittima e avviate le prime indagini, ha identificato la paziente, alla fine denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate dalla qualifica di Pubblico Ufficiale della persona offesa. È al vaglio degli inquirenti la possibilità di ascrivere alla donna anche il reato di interruzione di pubblico servizio.