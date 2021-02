Lavori al padiglione Covid di Marsala, interviene Baldo Gucciardi

“L’assessore Razza faccia chiarezza una volta per tutte sul pasticcio del ‘padiglione Covid’ dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala: dopo l’annuncio in pompa magna e la posa a dicembre della prima pietra, infatti, non solo i lavori non sono proseguiti ma da quel che si è appreso non vi sarebbe alcun progetto operativo per andare avanti”.

Lo dice Baldo Gucciardi, parlamentare regionale del PD della pèrovincia di Trapani che sulla vicenda ha presentato una interrogazione all’Ars rivolta all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.



“La vicenda ha diversi risvolti – continua Gucciardi – sia per l’importanza che avrebbe una apposita struttura Covid per il territorio delle province di Trapani e Palermo, ma anche perché permetterebbe di restituire l’Ospedale Paolo Borsellino alle cure ed ai servizi sanitari ‘ordinari’, dal momento che da mesi ormai la struttura è stata dedicata all’emergenza Covid.

Dopo passerelle, annunci e imbarazzati silenzi, mi aspetto che l’assessore Razza dica, finalmente, una parola chiara su quello che sta accadendo a Marsala“.