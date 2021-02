Francesco Messina nuovo coordinatore provinciale di Insieme Sicilia nel trapanese

Nei giorni scorsi il coordinatore regionale Nino Giordano ha nominato l’avvocato Francesco Messina docente in diritto di famiglia presso l’Università Telematica Pegaso, coordinatore provinciale per Trapani. Sono stati attribuiti anche gli incarichi dirigenziali per alcuni Comuni del territorio: Myriam Fundarò 37 anni OSS, volontaria per vari enti coordinatrice comunale per Marsala; Enzo Accardi 48 anni, libero professionista, coordinatore comunale di Campobello di Mazara; Davide Rossella 27 anni bracciante agricolo coordinatore comunale per Mazara del Vallo.

I coordinatori avranno i compiti assegnati di diffusione del Partito, acquisizione di nuovi iscritti e conseguente costituzione di Centri di Presenza” nel territorio di competenza per portare Insieme Sicilia a congresso, nel prossimo mese di giugno. Inoltre avranno il compito di portare avanti iniziative su problemi territoriali coinvolgendo persone e soggetti collettivi.