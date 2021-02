SiAmo Mazara: “Chiediamo che le sedute consiliari tornino in presenza”

“Abbiamo appreso con stupore che il Presidente del Consiglio Comunale della nostra città, ha convocato la seduta del prossimo consiglio con modalità remoto, sulla piattaforma online. La cosa ci ha stupiti dal momento che le Commissioni Consiliari continuano, nel pieno rispetto delle norme sanitarie, a riunirsi in presenza quotidianamente per svolgere le attività di istituto”. Ad essere perplesso della decisione, è il Movimento Civico SiAmo Mazara che si chiede se nelle Aule del Massimo Consesso cittadino, sia garantita la sicurezza per svolgere le sedute in presenza.

“Sarebbe grave se la decisione invece fosse stata dettata da altre considerazioni di opportunità politica. Scelte di maggioranza nel puerile tentativo di sfuggire ad un dibattito serrato ed incalzante sui motivi del ribaltone politico di recente messo in atto dal sindaco Quinci – affermano da SiAmo Mazara -. Speriamo non sia così. Vogliamo ricordare che il Presidente del Consiglio rappresenta tutto il Consiglio comunale (che si era espresso, pare di capire, per le riunioni in presenza), maggioranza ed opposizione e deve assicurare regole di partecipazione unanimemente condivise. La nostra protesta per quanto accaduto è ferma e decisa, nella speranza che non si abbia più a ripetere . Siamo sicuri che il Presidente , nel proseguo, saprà coniugare sicurezza sanitaria e partecipazione politica diretta”.