Traffico, a Marsala modifiche sulla via Dante Alighieri

L’Assessorato alla Polizia Municipale del comune di Marsala, diretto da Arturo Galfano, rende noto che sono state apportate modifiche al transito veicolare sulla via Dante Alighieri, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione.

“L’ex via Circonvallazione – afferma una nota ufficiale diffusa dall’ufficio stampa del comune di Marsala – è da sempre un’arteria ad alta densità di traffico, aggravata dal fatto che la strada oltre ad essere a doppio senso di marcia consente la sosta in entrambi i lati. Ciò crea pericolo anche ai pedoni che accedono e fuoriescono dai veicoli in sosta. Da qui il provvedimento del Comando della Polizia Municipale con il quale si stabilisce:

– il divieto di sosta sul lato destro della via Dante Alighieri, con direzione via Trapani, nel tratto compreso tra il numero civ. 30 (sostanzialmente, all’altezza dell’edicola) e la rotatoria che incrocia via N. Colajanni;

– il divieto di sorpasso in tutta la via Dante Alighieri dove, pertanto, sarà realizzata la conseguente linea continua al centro della carreggiata