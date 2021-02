Confini Trapani-Erice, un incontro per migliorare i servizi delle zone

In conseguenza degli atti ed intese da tempo avviati tra le Amministrazioni comunali di Trapani ed Erice, stamani in sede d’incontro a palazzo d’Alì fra i sindaci Giacomo Tranchida e Daniela Toscano, con i rispettivi assessori alla Polizia Municipale ed Ecologia, unitamente ai Comandanti delle Polizie Municipali ed i referenti tecnici dei servizi, è stato fatto il punto sullo stato dell’arte circa l’armonizzazione dei servizi a maggior ragione nelle zone di confine.

Razionalizzazione dei controlli sul territorio, sia in termini di servizi (pulizia, spazzatura delle strade, ecc.) sia per il contrasto di comportamenti illeciti (abbandono illecito di rifiuti, abusivismo commerciale, ecc.) gli argomenti odierni. A latere, già intese in corso ed ulteriori approfondimenti sulle problematiche “senza confine“ quali il randagismo, servizi sportivi, scolastici e politiche sociali. Prossima settimana previste le adozioni di atti formali estensivi delle tematiche suddette. “I confini geo-politici non dividono la volontà delle singole amministrazioni – dichiarano i sindaci Toscano e Tranchida – nella ricerca d’intese sistemiche per fare squadra, contenendo i costi e migliorando i servizi per i nostri cittadini“.