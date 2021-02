Al “Sirtori” di Marsala si consegnano kit scolastici per supportare le famiglie in difficoltà

L’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala ha aderito nel corrente anno scolastico all’Avviso PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 per supportare l’acquisto di libri di testo e kit scolastici per le scuole secondarie di I grado portando a compimento il progetto denominato “Books kit for Kids”.

L’attività negoziale del dirigente scolastico Katia Tumbarello, con il supporto tecnico del direttore generale dei servizi amministrativi Tiziana Scardino, ha consentito a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta di ricevere una fornitura completa di libri di testo, vocabolari, materiale didattico, zaino e accessori in modo che gli studenti possano affrontare il percorso scolastico con maggiore serenità.

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato un’importante crisi economica che, in alcuni casi, ha compromesso il regolare diritto allo studio degli alunni ma il progetto europeo, il cui bando risale a pochi mesi addietro, ha consentito alla scuola di contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo l’acquisto del necessario e garantendo pari opportunità a tutti.

Nell’ottica di un’offerta formativa variegata e mirata a valorizzare le peculiarità di ogni alunno la scuola “Sirtori” ha aderito in questi mesi a tutte le iniziative europee per l’acquisto di supporti digitali a completamento dei kit didattici, ha fornito agli studenti anche devices in comodato d’uso quali pc portatili, tablet, schede ricaricabili per consentire la frequenza a distanza e l’accesso gratuito a piattaforme didattiche provviste di ampi contenuti disciplinari e trasversali.

“La nostra scuola, ancora una volta, si mostra inclusiva e attenta ai bisogni della comunità – afferma la dirigente Tumbarello -, ha reagito con tempestività alla situazione emergenziale adottando particolari misure per non lasciare nessuno alunno indietro o solo; anche questa esperienza e la consegna dei kit didattici conferma che il personale scolastico continuerà ad accompagnare tutti gli alunni nella loro crescita fornendo gli strumenti per acquisire conoscenze e competenze spendibili nel prossimo futuro”.