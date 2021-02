Sicilia da lunedì in zona gialla: ecco tutte le regole

Da domani, lunedì 15 febbraio, la Sicilia torna in zona gialla. Ieri, il Governatore Musumeci aveva fatto sapere di aver firmato “… l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio “basso”: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia”. Per il vero si era anche chiesto l’anticipo ad oggi, ma dal Ministero della Salute è arrivano un no chiaro. Dalla prossima settimana però, Musumeci intende avviare un dialogo col Governo centrale per i ristori dei comparti più colpiti dall’emergenza sanitaria.

Vediamo quali sono le nuove regole in vigore da domani