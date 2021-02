Partanna città Eco-Easy, un webinar su rifiuti differenziati

Partanna città Eco-Easy. Il Comune belicino è tra i primi enti della SSR TP SUD, cui aderiscono 14 Comuni, a superare quota 80% relativamente al conferimento dei rifiuti per l’anno 2020. A renderlo noto è l’osservatorio regionale dei rifiuti. Soddisfatto il sindaco, e presidente della stessa SSR, Nicolò Catania, che dice: “Questo è il risultato dell’impegno congiunto tra Amministrazioni e cittadini, che hanno bene inteso il valore della raccolta differenziata, grazie alle risorse messe in campo per una adeguata organizzazione”.

L’intera area è passata dal 57,94 per cento del 2019 al 69.98 nel 2020. Intanto, per parlare del tema “Partanna – città Eco-Easy”, domani, venerdì 12 febbraio, alle ore 18.30, sul canale youtube del G55 Coworking/Fablab del Comune di Partanna e in diretta sulla pagina Facebook ‘Comune di Partanna: Sindaco e Giunta’, si terrà un evento on line nel corso del quale il sindaco e la Giunta illustreranno l’andamento della Gestione della Differenziata dal 2013 al 2020, e presenteranno l’iniziativa del Compostaggio Domestico, il Concorso ‘I Care – Balcone Fiorito’, relativo alla cura del proprio balcone, ma non solo, estendendo il concetto allo spazio che ci circonda e all’intero paese, e il Concorso ‘Adottiamo un’Aiuola’. Ospite d’eccezione dell’evento sarà l’assessore all’Energia e servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Alberto Pierobon. Ad illustrare i vari argomenti oggetto dell’iniziativa saranno gli assessori Antonino Zinnanti, Noemi Maggio, Nicolò la Rosa e Angelo Bulgarello. Uno spazio di 15 minuti sarà riservato alle domande pervenute tramite Youtube e Facebook. Modererà l’incontro la giornalista Jana Cardinale.