Mazara: la Giunta delibera il PUC, il Piano Regolatore della Città

“Ieri abbiamo deliberato in Giunta l’atto di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUC), il Piano Regolatore della città. Mazara attende da decenni un nuovo Piano in grado di attivare la programmazione economica e di sviluppo del territorio, orientato alla realizzazione di progetti di risanamento ambientale urbanistico ed edilizio”. Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito all’atto di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUC) deliberato ieri dalla Giunta comunale.

“Questo è forse il punto qualificante del programma amministrativo che abbiamo presentato alla città e con orgoglio vi dico: noi manteniamo gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale – continua il primo cittadino mazarese -. Presto convocheremo gli ordini professionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e gli altri attori di un percorso che guarda al futuro della nostra città. Il nuovo Piano regolatore, lo studio del Centro Storico, già in dirittura di arrivo, la riduzione dell’IMU, la riduzione in un quarto degli oneri di urbanizzazione, il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, tutti già approvati da questa Giunta, costituiscono un pacchetto di misure coordinate che daranno un impulso forte per risollevare un settore quello dell’edilizia che è in stato di crisi da tempo e per il quale nessuno ha fatto nulla nell’ultimo decennio. Noi facciamo le cose che cambieranno questa città“.