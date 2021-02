Celebrata a Marsala la Giornata del Ricordo delle Foibe

Con una semplice ma significativa manifestazione, la

sezione marsalese del Movimento Lealtà Italiana ha celebrato a Marsala la Giornata del Ricordo istituita nel 2004. La ricorrenza ricorda i massacri delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia tra la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e il secondo dopoguerra, in cui migliaia di persone furono uccise durante la complessa vicenda del confine orientale.

“Conoscere il passato è importante per i nostri giovani perché non abbiano

più a verificarsi eventi spregevoli come quello della soppressione di tanti

italiani nelle Foibe, le caverne che diventarono fosse comuni per

l’occultamento dei cadaveri delle vittime di rappresaglie militari e di

assassini politici, compiuti dai partigiani iugoslavi in Istria, Dalmazia e

Venezia Giulia nell’ultima fase della seconda guerra mondiale e

nell’immediato dopoguerra – sottolineano la consigliera Rosanna Genna, Francesco Perri, Angelo Rallo e Piero lo Grasso, Responsabili di Lealtà Italia a

Marsala -. Desideriamo ringraziare il sindaco Massimo Grillo, l’assessore ai Beni Culturali Arturo Galfano e le Forze dell’Ordine che hanno preso parte alla nostra iniziativa: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale”.

Nell’occasione è stata deposta una Corona d’alloro in memoria di Francesco

Angileri, vittima delle Foibe. La deposizione è stata effettuata sotto il

toponimo della via a lui intitolata, all’intersezione con via Roma.