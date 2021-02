Coronavirus nel trapanese, contagi sempre in calo, 168 nuovi guariti e 3 deceduti

Nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 10 febbraio 2021.

I positivi sono così distribuiti nei 24 Comuni del territorio al netto di guariti e deceduti: Alcamo 239, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi Segesta 15, Campobello di Mazara 120, Castellammare del Golfo 75, Castelvetrano 284, Custonaci 40, Erice 186, Favignana 8, Gibellina 41, Marsala 268, Mazara del Vallo 327, Paceco 35, Pantelleria 4, Partanna 8, Petrosino 21, Poggioreale 2, Salaparuta 9, Salemi 16, San Vito lo Capo 16, Santa Ninfa 5, Trapani 414, Valderice 25, Vita 16.

Sempre più guariti in Provincia di Trapani. Il totale attuali positivi è di 2.175 casi (ieri erano 2.307), ancora contagi in calo. I deceduti sono 212 (+3 rispetto a ieri); i guariti sono 8.073 (ieri erano 7.905) ovvero 168 persone che in 24 ore hanno sconfitto il Covid.

I ricoverati in Terapia Intensiva sono 5 (-1), i ricoverati negli altri reparti Covid, 87 (-4). Anche qui si conferma il calo.

Il dato parziale dei tamponi è di 440 test effettuati, 240 quelli per la ricerca dell’antigene.