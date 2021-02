Trapani: guida in stato di ebrezza e possesso di marijuana, denunce dei Carabinieri

Il fine settimana che si è appena concluso ha visto i Carabinieri della Compagnia di Trapani impegnati in diverse attività di controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del rispetto delle prescrizioni per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 previste dal D.L. n. 2 del 14.01.2021 e dall’Ordinanza n. 11 del Presidente della Regione Siciliana.

I molteplici servizi di vigilanza del territorio, condotti dai Reparti dipendenti dalla Compagnia di Trapani, hanno permesso di deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, il giovane P. C., di origini ucraine ma residente a Trapani, con precedenti di polizia, poiché, sottoposto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile all’accertamento con l’etilometro in dotazione, è stato riscontrato con tasso alcolemico oltre il limite consentito e di segnalare alla locale Prefettura un 22enne residente a Paceco in qualità di assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di modiche quantità di cocaina e marjuana.

Inoltre, nel corso dei controlli, è stata sanzionata una persona sprovvista di mascherina per l’illecito amministrativo del mancato rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto.