Allo Scientifico di Marsala ha preso il via il progetto Stem

Sono iniziate per il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala le attività del progetto ‘Stem2020: Mettiamoci le mani, usiamo la testa’. Il progetto, finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato intercettato dalle docenti del team digitale, le professoresse Loredana Adamo e Donatella Piazza, ed ha preso ufficialmente il via presso l’istituto, guidato dalla dirigente Fiorella Florio, nella giornata di venerdì 5 febbraio.

Si tratta di una progettualità che nasce dall’esigenza di far acquisire alle alunne la piena consapevolezza che le materie scientifiche offrono opportunità per utilizzare la propria creatività in maniera pratica con attività hands-on. Spesso infatti le ragazze non sono motivate a proseguire con gli studi scientifici, pur avendo le competenze necessarie, a causa di stereotipi che ancora caratterizzano la nostra società e fanno sì che siano poco rappresentate in settori strategici. Utilizzare una stampante 3D, creare un circuito con i kit Arduino, imparare a programmare per esempio con Scratch o Python possono essere occasioni per stimolare l’interesse per le STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).

Più del 60% degli utenti del progetto è costituito da studentesse. Tutti gli studenti coinvolti vedranno l’applicazione pratica di quanto studiato in teoria. In effetti le lezioni, per il momento online, mirano a dare le informazioni teoriche strettamente necessarie per mettere in pratica le azioni utili alla realizzazione degli output nella fase laboratoriale successiva, da svolgere in presenza in sicurezza.

Saranno stimolati il problem-solving, la capacità di analizzare e risolvere i problemi, l’apprendimento hands-on, lo sviluppo della fiducia in sé, lo sviluppo di attività olistiche, lo sviluppo del pensiero critico e del longlife learning. In questo modo gli studenti diventeranno produttori attivi di soluzioni ed innovazione. Sono coinvolti un docente interno, il professore Vito La Bella, un consulente esterno, l’ingegnere Enrico La Sala e l’assistente tecnico del Liceo Michele Galfano.

Le lezioni saranno incentrate sui seguenti argomenti: coding-basi di programmazione; utilizzo della stampante 3D; uso dei kit Arduino.